Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
23 травня відзначили День Героїв. Саме цього дня 1938 року вороги вбили засновника та провідника Української військової організації й Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця. У травні загинули також Головний отаман і Голова Директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра (1926 р.) та ідеолог державної самостійності України Микола Міхновський (1924 р.). Тож на початку сорокових років минулого століття ОУН започаткувала Свято Героїв. Свято пошанування тисяч і тисяч Героїв українського народу, добре знаних і безіменних, які своєю палкою любов’ю до рідної землі, мужністю, відданістю, самопожертвою, власним життям запалювали смолоскип великої борні й вели націю віковічними шляхами до Української незалежної та соборної держави.
Після проголошення Акта про незалежність України День Героїв стали активно відзначати, особливо в Західній Україні. Нинішнього травня масових і різноманітних, як щороку, заходів через карантин не організовували. Але все ж таки честь і шану українським Героям віддали. У Львові, скажімо, живі квіти представники влади та громадськості поклали до підніжжя пам’ятників і меморіальних знаків, таблиць. Зокрема, до пам’ятників Степанові Бандері, Маркіяну Шашкевичу, Михайлові Вербицькому. Пам’ять Євгена Коновальця вшанували й у його рідному селі Зашків, що в Жовківському районі на Львівщині. Тут свого часу встановили йому пам’ятник, відкрили музей, минулими роками відбувався національно-патріотичний фестиваль «Зашків — земля героїв».
День Героїв відзначили й у Тернополі. Квіти лягли до пам’ятника Степанові Бандері та стели новітніх Героїв. Серед учасників заходу були представники обласної та міської влади, громадських організацій, тернополяни. Голова облдержадміністрації Володимир Труш, зокрема, зазначив, що цього дня згадуємо подвиг Українських Січових Стрільців, вояків ОУН-УПА, дисидентів. Схиляємо й голови перед нашими новітніми Героями — учасниками АТО/ООС і Революції Гідності, а також медиками та волонтерами. «Про них маємо пам’ятати щодня, адже вони віддали найцінніше — своє життя, щоб захистити нашу землю від ворога», — підкреслив очільник краю.
Так, маємо бути гідними слави українських Героїв. І кажучи словами поета, уродженця Тернопілля Степана Галябарди, не зганьбить їхню високу віру і не зронить їхню високу честь.