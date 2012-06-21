Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Простір підтримки Благодійного фонду «Карітас Маріуполь» почав реалізацію чергової акції: у приморському місті встановили контейнери для збирання одягу, взуття і книг. Перші подібні об’єкти розташували на вулиці Купріна поблизу «Азовського ринку». Причому організатори проекту уточнюють, що йдеться не про відходи чи сміття, а про благодійний збір речей, які стали непотрібні власникам, але стануть у нагоді людям у складних життєвих обставинах – тим же переселенцям. А тому мешканцям міста пропонують складати одяг, взуття чи книги бажано без пошкоджень, у чистому і задовільному стані.
Гаслом акції волонтери обрали промовистий вислів: «Коли береш – наповнюєш руку, коли даєш – наповнюєш серце». А як саме сприймають і розуміють ці слова мешканці Маріуполя, покаже наповнення ними контейнерів речами для знедолених людей.