Продаж стандартної версії великого позашляховика стартував у Кореї кілька місяців тому, але Hyundai вирішила представити для нього «заряджену» версію.
Як прогнозують південнокорейські ЗМІ, в якості силової установки для Hyundai Palisade X буде запропоновано 3,3-літровий шестициліндровий двигун з подвійним турбопіддувом, який встановлюють на KIA Stinger, з’єднаний із 8-діапазонною автоматичною коробкою передач і повним приводом. Від своєї оригінальної версії новий Palisade X буде відрізнятися видозміненими бамперами з заднім дифузором й іншою оптикою.
Для стандартної версії Hyundai Palisade пропонується 2,2-літровий дизельний агрегат на 202 «конячки», а в максимальній комплектації позашляховик отримає вже 3,8-літровий «атмосферник», що видає 295 кінських сил.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»