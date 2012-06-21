Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві у результаті рейду з виявлення продажу саморобного алкоголю поліцейські притягли до адміністративної відповідальності восьмеро осіб. В один день дільничні офіцери поліції Центрального, Інгульського, Заводського та Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області провели відпрацювання на територіях обслуговування щодо виявлення та документування осіб, які здійснювали продаж самогону.
За результатами рейдів відносно вісьмох правопорушників правоохоронці склали протоколи про адмінправопорушення за ознаками ст. 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення». Санкцією цієї статті передбачено накладення на порушника стягнення у вигляді штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вилучені десять літрів спиртних напоїв домашнього виробництва поліцейські вилили на землю.