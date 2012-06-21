Міністерка сільського господарства Нідерландів Карола Шутен заявила про те, що працівник однієї з норкових ферм, ймовірно, заразився коронавірусом від однієї з тварин. За її словами, проведенні дослідження дають підстави стверджувати, що саме норка заразила людину коронавірусом. Вчені, які провели дослідження, припускають, що норка, котра була носієм COVID-19, жодних симптомів хвороби не мала.
«Ці результати досліджень матимуть величезний вплив на власників ферм, їхні родини й працівників, а також на місцеві громади, тому я тісно контактую з усіма зацікавленими сторонами», – заявила Карола Шутен. Наразі влада Нідерландів збирається провести масову перевірку всіх норкових ферм у країні.
Питання ймовірності зараження людини коронавірусом від тварин наразі вивчають. Досі спеціалісти стверджували, що заразитися від домашніх кота чи собаки коронавірусом неможливо. Проте з’ясувалося, що до цієї інфекції сприятливі коти після того, як у Бельгії кішка заразилася на COVID-19 від своєї господарки.
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