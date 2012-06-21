Режисер Ерік Поппе в кінострічці розповість про створення полотна «Крик». Норвежець стверджує, що кінокартина буде розповідати глядачеві саме про найвідоміше творіння, а не про все життя художника-експресіоніста. Постановник розповів, що вже дуже давно планував втілити в життя цей проект, але зважився лише після того, як прочитав про картину в англійському виданні The Guardian.
Над сценарієм режисер працює спільно з Харальдом Розенлёвом-Еегом. Робота над кінострічкою може стартувати вже в наступному році. Зйомки пройдуть на території Осло, Берліна і Парижа. Поки-що не відомі актори, які візьмуть участь у фільмі, а також немає інформації про дату прем'єри.
Едвард Мунк народився в 1863 році в Екель, поблизу Осло. Всі його твори присвячені мотивам самотності, смерті, але і жадобі життя теж.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»