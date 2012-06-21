Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели 120 обшуків у миколаївських навчальних закладах. Обшуки також проведені у 15-ти комунальних виробничих підприємствах і фірмах на території Миколаєва, Хмельницького та Одеси. Такі дії викликані тим, що слідству стали відомі факти постачання недоброякісної продукції до шкіл та дитсадків Миколаєва. Тож розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення та розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Миколаївської міськради.
У ході досудового розслідування досліджувалась діяльність управління освіти Миколаївської міської ради, комунально-виробничого підприємства з харчування навчальних закладів Миколаївської міської ради та трьох юридичних осіб. За інформацією слідства, в грудні 2017-го року комунально-виробниче підприємство Миколаївської міської ради з харчування навчальних закладів отримало перемогу на постачання продуктів харчування до навчальних закладів міста Миколаїв. Вказаний заклад у серпні 2018-го року уклав договір з підприємством з обмеженою відповідальністю з міста Одеса. Ця організація постачала молочну продукцію, а саме: вершкове масло, сир твердий та кисломолочний.
– Встановлено, що частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5-73% складала менше 1%. Тобто згідно з тими висновками, які наявні в матеріалах провадження, вказаний продукт не є вершковим маслом взагалі, і не міг використовуватися для харчування дітей, – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, майор поліцій Сергій Коновальчук.
У подальшому під час розслідування було встановлено, що в грудні 2018-го року управлінням освіти в Миколаївській області проведено черговий конкурс, і перемогу отримало знову те ж саме підприємство, яке в грудні цього ж року уклало договір з іншим підприємством з м. Одеса. Відомо, що як постачальник першого підприємства, так і другого, з яким було укладено договір у лютому, знаходяться за однією і тією ж юридичною адресою і фактично з одними і тими ж керівниками.
Правоохоронцями були отримані рішення слідчих суддів про проведення 120 обшуків на території навчальних закладів Миколаєва та 15 обшуків безпосередньо на комунальному підприємстві, а також за юридичними адресами одеських підприємств та за місцями проживання осіб, причетних до вказаної діяльності.
Як зазначає Сергій Коновальчук, – «за результатами обшуків, а також інших слідчих дій прийматиметься рішення відносно всіх посадовців, причетних до вчинення злочину та винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності».