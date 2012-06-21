Група американських вчених зафіксувала найвіддаленіший об'єкт з усіх, які коли-небудь спостерігалися в Сонячній системі. Небесне тіло FarFarOut («Най-най віддаленіший») знаходиться на відстані 140 астрономічних одиниць від нашого світила, приблизно в 3,5 рази далі Плутона. Об'єкт був відкритий у рамках програми з пошуку гіпотетичної дев'ятої планети Сонячної системи.
Астроном Скотт Шеппард з Інституту Карнегі (США) спільно з колегами з Гавайського і Арізонського університетів (США) виявив об'єкт, який нині вважається найвіддаленішим в Сонячній системі.
Примітно, що вченим вдалося побити власний рекорд – в грудні 2018 року вони виявили карликову планету FarOut («Найвіддаленіша») на відстані, яка у 120 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Діаметр цього небесного тіла складає всього 500 кілометрів. На думку фахівців, FarOut витрачає на один оберт навколо світила більше тисячі земних років. Відкриття вдалося зробити за допомогою двох телескопів: 4-метрового Blanco в Чилі і 8,2-метрового Subaru на Гаваях.
Астрономи повідомили, що їм вдалося виявити FarFarOut, аналізуючи дані згаданих телескопів. Ученим ще потрібно підтвердити своє відкриття і визначити параметри орбіти цього небесного тіла.
Відзначимо, що до грудня 2018 року дослідникам не вдавалося виявити жодного об'єкта, розташованого на відстані більш ніж 100 а.о. (Астрономічних одиниць) від Сонця. Для порівняння: відстань від Сонця до Плутона – майже 39 а.о. Нині третє місце за віддаленістю від Сонця займає карликова планета Еріда (96 а.о.), відкрита ще в 2005 році.
Команда Шеппарда виявила об'єкти FarOut і FarFarOut в рамках програми з пошуку гіпотетичної дев'ятої планети Сонячної системи. Гіпотезу про її існування вперше висунули вчені з Каліфорнійського технологічного інституту в 2016 році. Астрономи вважають, що гравітаційний вплив масивного газового гіганта на «задвірках» Сонячної системи могло б пояснити аномально витягнуті орбіти деяких небесних тіл в поясі Койпера. Згідно з розрахунками, проведеними в 2016 році, дев'ята планета з її еліптичною орбітою може наближатися до Сонця і віддалятися від нього на відстань від 200 а.о. до 1200 а.о.
При цьому американським астрономам поки не вдалося встановити, чи узгоджуються параметри орбіт FarOut і FarFarOut з цією теорією. На думку вчених, для з'ясування цього буде потрібно ще кілька років досліджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»