Американські вчені з компанії ElicioTherapeutics розробили речовину-ад'ювант, яка підвищує ефективність вакцин від коронавірусу нового типу. Результати досліджень опублікував журнал Science Advances.

Новий ад'ювант AMP-CpG, створений фахівцями з ElicioTherapeutics, здійснює доставку антигена вакцини безпосередньо в лімфатичні вузли, в яких виробляються антитіла. Вони провели експерименти на мишах, результати яких показали, що нове з'єднання дозволяє знизити дозування вакцин від COVID-19 в десять разів. При цьому у людини зберігається колишній рівень захисту.

Проведені випробування продемонстрували, що при імунізації мишей вакциною з вмістом AMP-CpG їх Т-клітинна імунна відповідь була у понад 25 разів ефективніша, ніж у мишей, яким було введено той же вакцинний антиген зі стандартними клінічними квасцями в якості ад'юванта.

Дослідники вважають, що додавання ад'юванта AMP-CpG дозволить істотно зменшити дозу вакцин, а це в свою чергу дозволить зробити щеплення від коронавірусної інфекції значно більшій кількості людей в усьому світі. Також вони з'ясували, що новий ад'ювант викликає більш високий імунітет, ніж альтернативні варіанти.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»