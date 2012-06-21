Мобільні бригади медиків столиці продовжують відвідувати пацієнтів для відбору зразків з проведення тестів на коронавірус. ПЛР-тести проводять також у чотирьох комунальних закладах столиці, у приватних лабораторіях і державних медзакладах. Зокрема, в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України і комунальних закладах столиці від початку пандемії проведено 24,7 тисячі таких досліджень.
Про це під час брифінгу 22 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він нагадав, що нині ПЛР-тести роблять не лише тим людям, стосовно яких є підозра у захворюванні на коронавірус, а всім хворим на пневмонію. І, на жаль, кількість таких хворих у місті зростає. Лише за останній тиждень, з понеділка, госпіталізовано 167 киян з діагнозом пневмонія. Загалом у стаціонарах міста таких хворих нині 307. Медики пояснюють це тим, що, через потепління, люди масово йдуть на природу і не бережуться мінливої погоди. А послаблений імунітет і переохолодження саме й спричиняють багато хвороб.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»