Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ще один вид державної соціальної допомоги батькам, у яких маленькі діти, знайшов практичне втілення у Сумах.
Йдеться про урядовий проект «муніципальна няня», в рамках якого сім’ї, в яких виховуються сини і доньки віком до трьох років, мають право на отримання грошової компенсації.
Як повідомила директор Департаменту соціального захисту населення Сумської міськради Тетяна Масік, зараз на обліку перебувають 7630 сімей, яким сплачується допомога з догляду за дітьми.
Днями до Департаменту звернулася перша родина за оформленням додаткової грошової допомоги на відшкодування послуги «муніципальна няня», документи якої опрацьовуються.
За словами Тетяни Масік, отримувачами такої послуги можуть бути батьки, усиновлювачі, опікуни, які доглядають за дітьми віком до трьох років, крім батьків-вихователів сімейного типу, прийомних батьків, які отримують державне забезпечення, а «муніципальною нянею» – зареєстрована фізична особа підприємець або юридична особа, яка офіційно надає послуги з догляду за дітьми і з якою укладено відповідний договір.