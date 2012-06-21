На базі Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка пройшов відкритий турнір сумської прем’єр-ліги, учасники якого змагалися в історичному фехтуванні. У місто над Пслом приїхали 20 спортсменів — прихильників середньовіччя з Києва, Харкова, інших регіонів України, щоб у середньовічних обладунках довести, що їхні мечі найбільш вправні й точні.
Поєдинки проходили у номінаціях «щит — меч» та «баклер — меч», під час яких титуловані спортсмени продемонстрували високу майстерність. Адже серед них були учасники, на рахунку яких європейські та світові перемоги. А переможцями і призерами стали Ільяс Вишутін, Владислав Іванов та Олександр Попов із Харкова, а також сумчанин Тимофій Сусіденко.