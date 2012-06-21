Цього року темою венеціанського карнавалу обрано подорожі, а центральною стала ідея подорожі з Венеції на Місяць. У день відкриття пройшов барвистий парад за участю кращих гондольєрів Італії, повідомляє CGTN.
Карнавал триватиме до 5 березня. Венеціанський карнавал вважається одним із найстаріших у світі, перші згадки відносяться до 1094 році. Щороку захід відвідують до півмільйона туристів. У лютому барвисті і яскраві карнавали проходять не тільки у Венеції, але і в інших містах: Кельні і Ніцці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»