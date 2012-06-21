Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Велика синагога Магарша в древньому Острозі на Рівненщині – одна з найбільших єврейських святинь в Україні, що збереглася до наших днів.
У 2019-му виповниться 80 років відтоді, як вона припинила існування як релігійна споруда: звісно ж, після закриття радянською владою.
Втім, наполегливий реставратор Григорій Аршинов узявся втілити в життя дві своїх мрії: «Перша – дах, його зробили торік. Тож тепер щонайменше півстоліття храмові нічого не загрожує. Друга – надати синагозі довершеності, встановивши вікна та двері. Й хоча вона виявилася коштовною, все ж, уже здійснилась, залишилося одне вікно».
Тож нині тривають реставраційні роботи всередині: вже поштукатурено дві третини стін та стелі. Втім, частина стелі, ближче до входу, залишиться без штукатурки, щоб було видно оригінальну кладку склепіння. А потім, планує пан Григорій, у синагозі з’явиться мезуза – оберіг, який колись праворуч від дверей був на косяках у всіх єврейських будинках (це спеціально закріплений пергамент зі словами молитви). Задля цієї події він хоче запросити головного равина України та представників влади. І, звісно ж, мріє внести до відновленої синагоги Тору.