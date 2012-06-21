Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що на розробку і випробування вакцини від нового коронавірусу потрібно не менше року.
За його словами, потрібно підтвердити, що препарати ефективні і нешкідливі, після чого забезпечити їх достатнє виробництво.
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Райан підкреслив, що потрібно дотримуватися обережності, щоб вакцина була абсолютно безпечною і не могла кому-небудь нашкодити, оскільки її будуть використовувати мільярди людей.
Слід бути реалістами і визнати, що нам знадобиться щонайменше рік, але це аж ніяк не означає, що до цього часу нічого не можна буде зробити, – заявив Райан в ефірі BBC.
Раніше ВООЗ повідомила, що в світі розробляється близько 20 вакцин від коронавируса. Почалися випробування препарату, створеного в США, також на наступному тижні будуть проводитися випробування ще декількох препаратів на основі нуклеїнових кислот.
«Урядовий кур’єр» уже повідомляв, що Національна лабораторія Міністерства енергетики США розпочала використовувати суперкомп'ютер Summit для виявлення лікарських сполук, які допоможуть протистояти коронавірусу. За два дні роботи суперкомп'ютер виявив 77 маломолекулярних лікарських сполук, які можуть боротися з COVID-19.
У світі кількість хворих на коронавірусну інфекцію на 23 березня становить 310 882 особи, вилікувалися більше 95 тисяч, померли 13 173 особи, в Україні за добу кількість хворих збільшилася на 61 і склало 367 чоловік.
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ВАРТО ЗНАТИ
♦ В Україні виявили 73 випадки зараження коронавірусом, більша половина з них – у Києві.
♦ Троє українців, інфікованих COVID-19, померли, тоді як один – повністю одужав;
♦ Ще троє громадян України померли від коронавірусу за кордоном;
♦ У Києві та восьми областях оголошено надзвичайну ситуацію;
♦ З понеділка, 23 березня, у Києві і Тернополі громадським транспортом зможуть користуватися лише працівники екстрених та комунальних служб, продовольчих магазинів і аптек.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", французькі вчені розповіли про високу ефективність препарату від коронавірусної інфекції, заснованого на засобі для терапії від малярії і антибіотику азитроміцині.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур’єра"