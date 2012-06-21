Бельгія передала Україні науково-дослідне судно «Бельгіка», яке проводитиме екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів. Церемонія передачі судна відбулася в порту Зебрюгге за участі міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та державного секретаря з науки і політики Королівства Бельгія Томаса Дерміна.

«Бельгіку», яка понад три десятиліття досліджувала Північне море, відремонтували та осучаснили коштом бельгійської сторони. Тепер це функціональне судно уряд Бельгії передав Українському науковому центру екології моря Міндовкілля. Протягом останніх 12 років Україна не мала власного науково-дослідного корабля, а з отриманням такого судна зможе відновити дослідження й посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів. Окрім цього, вчені обох країн уже запланували провести спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як у Чорному, так і Північному морях.

За словами Романа Абрамовського, цього року «Бельгіка» відновить наукові дослідження в Чорному, а згодом і Азовському морях. Міністр також наголосив, що це сприятиме «не лише впровадженню Україною Рамкової директиви ЄС про морську стратегію, яка становить частину Угоди про асоціацію Україна — ЄС, а й відновленню Чорного та Азовського морів».

«Корабель «Бельгіка» дослідив майже мільйон кілометрів моря та провів понад тисячу наукових кампаній, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років. Бельгія із сумом прощається зі своїм науково-дослідним судном, однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з Українським науково-дослідним центром екології моря», — сказав держсекретар Бельгії Томас Дермін.

Судно вже розпочало свій шлях із бельгійського порту Зебрюгге до порту нової приписки Одеси. Протягом свого шляху, який пролягає через Північне, Середземне та Чорне моря й становить близько 9 тисяч кілометрів, науковці відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників і наявність мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, за яким можна встановити біорізноманіття цих морів.

Цю амбітну наукову програму під назвою «Моніторинг трьох європейських морів» і трансфер судна організовував і профінансував проєкт ЄС — ПРООН «Європейський Союз задля вдосконалення екологічного моніторингу Чорного моря» (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС та Українського наукового центру екології моря.