Одне з першочергових завдань, які ставить перед собою новий уряд, — втілення таких якісних та ефективних реформ, щоб Україна стала першою країною, яка б спадала на думку іноземним інвесторам у відповідь на запитання, куди вигідно вкладати гроші. Таку мрію висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.
«Як глава уряду хочу дати чіткі сигнали міжнародним друзям і партнерам: наша команда продовжить курс європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми зробимо все можливе, щоб Україна перестала асоціюватися з корупцією та олігархами», — запевнив Олексій Гончарук.
У контексті реформ на порядку денному — велика приватизація, вільний обіг сільськогосподарських земель, демонополізація енергетичної сфери та інфраструктури. А також дуже важливо провести в Україні державну судову реформу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Очільник Кабміну наголосив на важливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом, з яким нині тривають активні перемовини про нову трирічну програму. На його переконання, саме ці аспекти мають стати ключовими у зміцненні української економіки й формуванні інвестиційної привабливості нашої держави.
«Ми схвально ставимося до підписання на осінніх зборах МВФ у жовтні меморандуму про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва міністерств фінансів Нідерландів та України. Розраховуємо на співпрацю в банківській галузі, сфері управління водними ресурсами, а також у запровадженні в Україні так званих smart cities», — сказав Прем’єр-міністр.
У відповідь Стеф Блок зазначив, що після зустрічі із представниками деяких нідерландських компаній в Україні дійшов висновку, що завдяки розпочатим урядовим реформам бізнес отримав чудову нагоду для розвитку.
Ще раніше Стеф Блок зустрічався із Президентом Володимиром Зеленським і українським колегою Вадимом Пристайком, про що «УК» повідомляв у минулому номері.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»