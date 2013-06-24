Комітет з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради розглянув поправки та рекомендував до прийняття в другому читанні проект закону про відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (реєстр. № 12131 від 16.10.2024) відновлює обов’язкову звітність операторів установок у межах МЗВ, яка була прийнята у 2021 році, але через введення воєнного стану стала необов’язковою.

“Законопроект відновлює обов’язкову звітність операторів установок у межах МЗВ, яка була прийнята у 2021 році, але наразі є добровільною у зв’язку воєнним станом. Це допоможе нам підвищити ефективність збору даних щодо викидів парникових газів. Також це – логічний та послідовний крок до запровадження системи торгівлі викидами, котрий є найефективнішим ринковим механізмом скорочення викидів CO2. Додатково цей законопроєкт є індикатором отримання фінансування у межах програми Ukraine Facility”, – пояснює Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Проект закону дозволяє операторам не подавати звіти за 2021, 2022 та 2023 звітні роки, але, у разі прийняття законопроекту, вони мають подати звіт за 2024 рік. При цьому було врегульовано питання терміну подачі звітності у 2025 році. Відтак, оператори установок можуть подати звіт за 2024 рік не до 31 березня 2025 року, а до 31 грудня. Також документ деталізує вимоги щодо подання документів для частково зруйнованих установок та установок, які розташовані на території, де ведуться активні бойові дії або знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Прийняття цього законопроекту дозволить:

● Відновити обов’язкову систему МЗВ, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам.

● Забезпечити прозорість і точність розрахунків викидів парникових газів.

● Створити умови для впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, як ефективного механізму скорочення викидів.

Це важливий крок на шляху до виконання стратегічного курсу держави щодо набуття членства в Європейському Союзі та виконання зобов’язань України в рамках Ukraine Facility.