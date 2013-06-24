Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Зустріч відбулася на одному з українських підприємств, на якому виготовляють безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорили потенційні напрямки співпраці між оборонними галузями України та Японії. Міністр розповів про досягнення українського ОПК та основні потреби для посилення обороноздатності нашої країни.

«Ми вдячні за всю допомогу, яку надала Японія з початку повномасштабного вторгнення. Та переконаний, ми маємо перспективи для більш тісної співпраці. Український ОПК зацікавлений у спільних проектах з японськими компаніями, зокрема у сфері обладнання й устаткування для модернізації виробничих процесів. Переконаний, ми знайдемо спільні інтереси та шляхи для співпраці, адже українська сторона зацікавлена у взаємовигідному та довготривалому партнерстві», – зазначив Герман Сметанін.

«Ми вивчимо, як японські технології можуть сприяти промисловому розвитку України», – відповів Масаші Накагоме.