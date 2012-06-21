Компанія Science Technology запустила проект створення великого БПЛА, здатного застосовувати широкий спектр озброєнь.
На виставці IDEX 2019 стало відомо, що українські інженери спільно з їх колегами з Саудівської Аравії, США і Південної Кореї візьмуть участь у розробці безпілотного бомбардувальника.
Мова йде про великий літальному апараті, який отримає електрооптичні інфрачервоні датчики і багаторежимний радіолокатор. Він зможе нести протирадіолокаціні і протикорабельні ракети, а також керовані бомби. При цьому однією з основних переваг нової розробки називають низьку ціну і доступність БПЛА на ринку озброєнь.
«ДОВІДКА «УК»
Science Technology є компанією з Саудівської Аравії, яку заснували для розробки, виробництва і експорту продукції військового і цивільного призначень.
The International Defence Exhibition або IDEX є однією з найбільших міжнародних виставок озброєнь. Її проводять в Абу-Дабі раз у два роки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»