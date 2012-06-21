Імовірність отримання Україною нової програми з Міжнародним валютним фондом цього року висока. Новий меморандум з МВФ міститиме всі вимоги, яких Україна не виконала в межах попередніх програм. «Меморандум з МВФ, безумовно, міститиме блок ПриватБанку та інших виведених з ринку банків», — ідеться в повідомленні пресслужби регулятора з посиланням на позицію першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.
В НБУ вказують, що регулятор порушував тему судів навколо банку на зустрічі із Президентом і Прем’єр-міністром, пояснюючи, що рішення на користь колишніх власників створюють негативний інформаційний фон для роботи банку, повідомляє УНІАН.
За підсумками роботи місії МВФ в Україні з 13 по 26 вересня, обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування досі триває. У Нацбанку потенційний обсяг нової програми оцінюють у 5—10 мільярдів доларів, отримати два з яких імовірно вже до кінця 2019 року.