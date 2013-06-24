У березні 2022 року Мінцифри запустило чатбот «єВорог» — інструмент, який дає змогу громадянам повідомляти Сили оборони про пересування ворожої техніки та окупантів. За три роки один українець, ризикуючи власною безпекою, надіслав 347 повідомлень у чатбот. І таких людей сотні. Пишаємося ними.

Цей народний розвідник щодня уважно стежив за ситуацією у своєму місті: помічав, коли прибувала ворожа техніка, записував дати, час і напрямки руху. Його звістки в чатбот «єВорог» допомагали нашим військовим аналізувати логістику окупантів. Серед його повідомлень — майже весь перелік злочинної діяльності російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Він інформував про початок і завершення обстрілів. Це давало змогу зрозуміти інтенсивність ударів і визначити можливі цілі. А якщо окупанти запускали ракети, фіксував місце запуску і тип зброї.

Наш герой також стежив за пересуванням загарбників: передавав дані про маршрути, кількість військових, види транспорту та місця дислокації. У повідомленнях через «єВорог» він докладно описував, як рухаються колони, з якою періодичністю та чи змінюється поведінка окупантів. Помічав будь-які нетипові дії та відстежував, якщо техніка поверталася тим самим маршрутом.

Але його спостереження не обмежувалися лише ворогом. Він також передавав інформацію про ситуацію в місті: настрої людей і дії окупантів. Завдяки таким відважним українцям Сили оборони отримують важливі дані, які допомагають бити ворога ще точніше.

Більшість повідомлень у «єВорог» надсилають із тимчасово окупованих територій — Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. 2024 року користувачі чатбота найчастіше повідомляли про: особовий склад ворога — 14%; опорні пункти — 12%; танки — 10%; дрони — 10%; БТР — 9%; БМП — 8%; літаки та гелікоптери — 7%; РСЗВ — 5%; артилерію — 4%; РЕБ — 3%; інше — 18%.

Не забувайте: щойно надіслали інформацію в «єВорог» — одразу видаляйте листування та кеш месенджера, адже ваша безпека понад усе.

Мінцифри закликає поширити цю інформацію близьким у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Криму. Більше повідомлень у «єВорог» — більше знищених окупантів та їхньої техніки.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації