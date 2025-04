Kharkiv IT Cluster та EPAM Ukraine за підтримки Міністерства національної єдності України та проекту Дія.City від Міністерства цифрової трансформації, спільно зі стратегічним партнером — Асоціацією IT Ukraine, оголосили про запуск IT Connect UA — кар’єрно-освітнього проекту, що допомагає українцям у всьому світі розпочати професійний шлях в IT. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця ініціатива спрямована на підтримку національної IT-екосистеми та створення умов для громадян залишатися професійно пов’язаними з українським ринком. Його учасниками можуть стати молодь, студенти, випускники коледжів та університетів, junior-фахівці, ветерани, а також усі, хто прагне змінити професію та розпочати кар’єру в українських Tech-компаніях.

«Українці по всьому світу повинні мати можливість не лише зберігати зв’язок із Батьківщиною, а й будувати своє майбутнє разом із державою. IT Connect UA — це не просто навчальна програма, а міст між талановитими українцями та українським технологічним сектором. Ми створюємо реальні можливості для розвитку, незалежно від місця перебування», — наголосив Віце-прем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

IT Connect UA пропонує:

• онлайн-навчання та кар’єрні консультації;

• курси з Java, JavaScript, .NET, DevOps, Software Testing на платформі Learn від EPAM Campus;

• професійну менторську підтримку від 10 українських IT-компаній;

• можливість отримати реальний досвід роботи та пройти співбесіди з потенційними роботодавцями.

Попит на junior-фахівців в українських IT-компаніях залишається стабільним навіть у воєнний час. За оцінками Kharkiv IT Cluster, у 2025 році компанії планують найняти понад 3000 спеціалістів. Організатори очікують, що за перший рік IT Connect UA залучить понад 5000 учасників, серед яких — студенти, випускники, ветерани та новачки в ІТ.

«Попри всі виклики нам важливо, щоб у кожного українця була можливість здобувати знання та працювати з провідними українськими Tech-компаніями. IT Connect UA — це стратегічний проект, який не лише забезпечує українців знаннями та практичними навичками, а й інтегрує їх у потужну екосистему національного IT. Ми створюємо можливості для кожного, хто прагне реалізувати себе в технологічній індустрії України, незалежно від кордонів», — зауважила виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Участь у проекті повністю дистанційна та безоплатна, тому українці з будь-якої точки світу можуть отримати освіту та шанс на кар’єру в IT. Реєстрація триває до 22 квітня 2025 року, 09:00.

«Ринок IT змінюється, і сьогодні недостатньо просто пройти навчальний курс — важливо отримати практику, зрозуміти вимоги роботодавців і побудувати власний кар’єрний шлях. У межах проекту IT Connect UA учасники працюватимуть із менторами та розв’язуватимуть реальні задачі. Ми хочемо, щоб після завершення програми вони не просто мали базові знання, а дійсно могли претендувати на робочі позиції в українських IT-компаніях», — додав керівник EPAM Campus Денис Гриньов.