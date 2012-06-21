Костюми для народного ансамблю бандуристів і групи барабанщиць при Біловодському районному будинку культури, а також нові музичні інструменти, центр дозвілля на базі Парневського сільського клубу — усе завдяки коштам грантів на проекти місцевого розвитку, які виборола тутешня об’єднана територіальна громада.
«Обмеженість власного бюджету громади не дає змоги втілювати в життя всі плани, тому головним завданням стало залучення інвестиційних коштів», — зауважила начальник управління економічного розвитку і торгівлі виконкому Біловодської селищної ради Олена Шилобрид.
За її словами, торік на території Біловодської об’єднаної територіальної громади реалізовано 38 проектів, на їх реалізацію було залучено 40,7 мільйона гривень. Проекти профінансовано й за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, і субвенції з держбюджету на формування інфраструктури ОТГ, коштів обласного та місцевого бюджетів та міжнародних організацій.
Та особливу увагу у Біловодській ОТГ приділяють підтримці громадської активності, адже саме громадські організації найчастіше виступають ініціаторами проектів, які реалізують у межах різноманітних конкурсів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»