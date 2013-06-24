Медиків не зламала війна. Вони стійко виконують свою роботу, щоб зберегти життя українців. За це їм постійно звучать щирі слова вдячності, зокрема від профільного міністерства, що днями поділилось інформацією, як нині працює медична система країни, за роботою якої стоять люди.

На жаль, Міністерству охорони здоров’я доводиться ділитися й сумними даними. За п’ять місяців боротьби з повномасштабною російською агресією, за 150 днів опору України, незламності на шляху до перемоги країна-терорист убила щонайменше 18 медпрацівників, ще понад 50 зазнали поранень.