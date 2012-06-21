В Індії на виставці повітряних досягнень український транспортний літак Ан-132 показав елементи складного пілотажу, на які здатні тільки спортивні або військові літаки.
Виступ тривав сім хвилин. За цей час літак забрався на гору, звалився в круте піке, зробив «бочку», потім ще одну і продемонстрував фірмову «Антонівську» посадку по неймовірно крутиму гліссаде.
«Ми раді, що впоралися, немає ніяких проблем, і у нас відчуття хороші», – сказав пілот-випробувач ДП Антонов Богдан Загорулько.
Задоволений польотом і президент Антонова. За його словами, Україна ще й демонструє індусам, як потенційним замовникам, можливості нової машини.
«Може зацікавити індійський ринок за рахунок своїх характеристик. Не виключено, що частина виробництва цього літака, якщо воно буде серійним, може розташовуватися в Індії», – сказав Олександр Донець.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»