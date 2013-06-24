Уряд вніс зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045, якою затверджено перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення, що набирає чинності з 1 січня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зміни внесено з метою приведення переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення, у відповідність до Закону України від 18.06.2024 № 3813-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».

Отже, з урахуванням положень Закону № 3813-IX оновлений перелік держав (територій) замість 78 міститиме 46 держав (територій), зокрема:

виключено держави, з якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування;

включено держави, віднесені до переліку офшорних зон, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та «чорного списку» FATF;

включено держави (території), які не забезпечують своєчасного і повного обміну податковою та фінансовою інформацією.

Варто зауважити, що перелік держав (територій) затверджено з метою визнання господарських операцій платника податків контрольованими операціями відповідно до положень підпункту п.п. 39.2.1.1 Податкового кодексу України.

Платники податків, які у звітному році здійснювали господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), або які є резидентами цих держав, за умови виконання критеріїв, передбачених підпунктом 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції, а також складати, зберігати документацію з трансфертного ціноутворення та подавати її на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту.