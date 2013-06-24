21 березня на своєму засіданні Кабінет Міністрів України схвалив підготовлений Держстатом законопроект «Про внесення змін до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо особливостей подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект Закону передбачає відновлення обов’язку подання статистичної звітності під час дії воєнного стану. Також визначатиметься перехідний період у три місяці, протягом якого респонденти, що не звітували протягом дії правового режиму воєнного стану, матимуть подати інформацію щодо усього періоду, протягом якого така звітність не подавалась. Цей обов’язок не поширюватиметься на підприємства оборонно-промислового комплексу, а також осіб, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані території. Такі респонденти, як і було передбачено раніше, подаватимуть звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Збирання звітності потрібно для коректного розрахунку статистичних показників з метою забезпечення державних органів об’єктивною офіційною інформацією, яка є необхідною для прийняття обґрунтованих рішень в інтересах підвищення обороноздатності, забезпечення сталого розвитку, економічного добробуту та прав людини, виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках чинних міжнародних угод.