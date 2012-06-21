Питанню реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції було присвячено нараду, проведену під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Він наголосив на важливості обговорення концепції реформи з усіма учасниками будівельного ринку й презентував систему реформи ДАБІ. Розробляючи її, врахували європейський досвід. «Ніде в Європі немає контролю будівництва на вході, є містобудівельні умови і обмеження, за які хтось несе персональну відповідальність», – зазначив він.
Суть реформи полягає в тому, щоб замість ДАБІ, яка має надмірні повноваження, створити три центральних органи влади, між якими розподіляться регуляторні й контрольні функції. «Слід відокремити контрольну функцію, викинути ліцензування як непотрібне, забрати контроль на вході й поставити контроль лише на етапі введення в експлуатацію», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.
Тож слід швидко пройти цю реформу й ухвалити відповідні законопроекти, які вже підготовлено. «Тоді і ринок інакше запрацює, і будівництво йтиме швидше, і ми зможемо уникнути незаконних будівництв. Треба дати всім однакові правила гри. Бо бізнес – це конкуренція. І ці правила – завдання влади – Кабміну і Верховної Ради», –заявив Денис Шмигаль, закликавши учасників будівельного ринку взяти участь у якнайшвидшому впровадженні реформи.
Прем'єр-міністр також запевнив, що виступає за впровадження системи страхування ризиків замовника, інвестора й підрядника. «Для вас, як для учасників ринку, заощаджені від корупції гроші – це ресурс для страхування», –зазначив він. Крім того, очільник уряду підтримав ініціативу присутніх парламентаріїв про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що розслідуватиме факти корупції в ДАБІ, та погодився з пропозицією учасників ринку створити робочу групу, яка спільно напрацює пропозиції до законопроекту.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»