Кабінет Міністрів України за ініціативи МВС на своєму засіданні 7 січня 2025 року затвердив постанову, яка передбачає можливість продовження тимчасового посвідчення громадянина України для іноземців з рф та республіки білорусь, які беруть участь у захисті України. Відмітки про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України будуть вносити територіальні органи Державної міграційної служби, дипломатичні представництва або консульські установи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначена постанова була прийнята з метою реалізації пункту 5 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України №3897-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України». Цим пунктом передбачено, що громадяни рф та республіки білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули українське громадянство і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані подати документ про припинення свого іноземного громадянства упродовж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

За чинним законодавством тимчасове посвідчення громадянина України видається на строк до 2 років. Продовження строку дії цього документа передбачено не було. У зв’язку з цим Уряд своєю постановою врегулював питання дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах воєнного стану громадянам рф та республіки білорусь, які в період з лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до чинного законодавства і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України та строк виконання такого зобов’язання сплив.

Тепер територіальні органи Державної міграційної служби, дипломатичні представництва чи консульські установи України можуть вносити відмітки до тимчасового посвідчення громадянина України про продовження строку його дії.

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив проект розпорядження, який передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та ЦНАП. Згідно з цим розпорядженням оформлення закордонного та паспорта громадянина України може здійснюватися одночасно.