На своєму засіданні 8 квітня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 400 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цим рішенням з переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання України, виключена «Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій в рамках заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» видача окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій видаються експлуатуючій організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Водночас, після завершення будівництва та введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента, діяльність ДСП «Чорнобильська АЕС» стосовно об’єкта «Укриття» здійснюється в рамках ліцензії № ОВ 001094, виданої Держатомрегулюванням 12 серпня 2021 року, на провадження окремого виду діяльності: переробка, зберігання радіоактивних відходів (переробка, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему в рамках експлуатації комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»), що відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» не передбачає видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій.

Раніше наказом Держатомрегулювання від 09.01.2024 № 15 «Про затвердження вимог безпеки комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2024 р. за № 114/41459б визнано таким, що втратив чинність наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 08.09.2010 № 117 «Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».