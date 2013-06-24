Це рішення дає змогу всім учасникам освітнього процесу мати рівні можливості для реалізації власного потенціалу без дискримінації та гендерних упереджень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Операційний план передбачає реалізацію чотирьох основних стратегічних цілей, які наскрізно охоплюють систему освіти.

Комплексне впровадження принципів, політик і заходів, що сприятимуть забезпеченню рівних прав та можливостей для всіх, повазі до людської гідності, відсутності дискримінації в системі освіти.

Посилення ролі закладів освіти щодо забезпечення рівних можливостей, запобігання та протидії насильству і дискримінації, вдосконалення освітнього процесу на засадах поваги до людської гідності та прийняття багатоманітності людини.

Посилення ролі та можливостей професійної спільноти з питань забезпечення рівних прав, міжнародної співпраці.

Упровадження інклюзивних практик у сфері освіти для подолання наслідків військових дій та післявоєнної відбудови України.

Ця ініціатива сприятиме впровадженню гендерно чутливого підходу в освітньому процесі на всіх рівнях, а також усуненню будь-яких дискримінаційних бар’єрів у закладах освіти. План заходів охоплює всю систему освіти та передбачає важливі зміни до навчальних програм.