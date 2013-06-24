24 січня, Уряд прийняв постанову, яка визначає порядок ведення Єдиного реєстру місць зберігання* спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Реєстрація місць зберігання в Єдиному реєстрі є критично важливою для легальної діяльності підприємств у сфері обігу підакцизних товарів в Україні. Це сприятиме підвищенню прозорості обігу таких товарів і забезпечить контроль за їх зберіганням на території України.

Реєстр міститиме інформацію про:

Суб'єктів господарювання (найменування, код ЄДРПОУ, адреса);

Місцезнаходження місць зберігання;

Індивідуальний номер місця зберігання;

Номери ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів;

Дати внесення та виключення місць зберігання з Реєстру.

Внесення змін або виключення місць зберігання з Реєстру здійснюється за результатами розгляду заяв або на підставі рішень суду, а також на підставі відомостей Єдиного реєстру ліцензіатів у разі припинення чи закінчення строку дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності.

Надання платнику податку витягів із Реєстру, у тому числі в електронній формі, здійснюється протягом одного дня безоплатно.

Реєстр місць зберігання почне функціонувати через 60 днів з дня набрання чинності цією постановою.

Довідково

Постанову розроблено з метою виконання норм Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

*Пунктом 47 статті цього Закону визначено, що місце зберігання – це місце, що використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, що використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного реєстру місць зберігання. Водночас склади тимчасового зберігання, митні склади, інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу України, не підлягають внесенню до Реєстру.