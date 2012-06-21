Учителька Уманської міської гімназії Ольга Усата, учениця 5 класу Черкаського колегіуму «Берегиня» Юлія Бондар, учениця 9 класу Пальмирської загальноосвітньої школи Золотоніського району Вероніка Партик та учень 2 класу Синицької загальноосвітньої школи Христинівського району Борис Ладняк незабаром поїдуть на міжнародний фінал з усного математичного рахунку «Прангліміне», який цього року відбудеться у місті Вентспілс (Латвія). Їх визнали одними з найкращих за підсумками національного фіналу змагань і запросили до всеукраїнської команди. Усього з України змагатиметься 28 учасників.
Назва інтелектуальної гри-змагання «Прангліміне» походить від назви острова Пранглі в Естонії, де зусиллями директора місцевої школи було проведено перший турнір з усного рахунку. Тепер це вже міжнародні змагання, в яких можуть брати участь школярі, студенти, вчителі, батьки. На Черкащині дедалі більше дітей і дорослих долучається до тренувань мозку за допомогою усного рахунку. Як свідчать медики й педагоги, це дуже корисно для розвитку інтелектуального потенціалу.