Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вівторок нинішнього тижня виявився для Харкова неспокійним. Упродовж доби за повідомленнями ЗМІ та соціальних мереж відбулося як мінімум чотири надзвичайних події, у яких гриміли постріли.
Так, у спальному районі міста – на Салтівці увечері поранено 30-річного азербайджанця, якого з стріляними ранами живота, передпліччя і ноги доставлено до лікарні. За інформацією лікарів, його стан – стабільно тяжкий.
Конфлікт, внаслідок якого поліція затримала 14 осіб – студентів різних вишів, – відбувся, за свідченнями очевидців, побіля спортивного клубу. На разі стрільця, яким виявився 36-річний громадянин Азербайджану, затримано.
Також у тому ж районі Харкова неподалік станції метро «Студентська» стрілянину влаштували араби. Її результатом стало поранення одного з іноземців, який самостійно відправився до лікарні невідкладної допомоги.
Кількома годинами пізніше, о 21.30 постріли почули також мешканці вулиці Джерельна. Через майнову сімейну сварку 55-річний чоловік з травматичної зброї вистрілив в ногу 48-річній сестрі, яку лікарям довелося госпіталізувати.
Цієї доби також о 21.30 постріли пролунали і в сільській місцевості області. Неподалік села у Великобурлуцькому районі на грунтовій дорозі було обстріляно автомобіль місцевого активіста.