Міжнародна група палеонтологів виявила біля гори Сан-Джорджо в швейцарському кантоні Тічино рештки трьох нових видів риб.
Про це повідомляється на сайті Мюнхенського університету імені Людвіга і Максиміліана.
Знайденим зразкам близько 250 мільйонів років. Вони відносяться до повністю зниклого виду кісткових риб Eosemionotus. Першу рибу цього виду – E. Vogeli – виявили в околицях Берліна в 1906 році, другу – у 2004 році в Тічино, її назвали E. Ceresiensis.
«В останній раз масове вимирання було зафіксовано на Землі приблизно 250 мільйонів років тому. Наші знахідки доводять, що після цієї катастрофічнї події біосфера відновилася відносно швидко. Також стрімко йшов процес диверсифікації та появи нових видів протягом середнього тріасу», – зазначила один з авторів дослідження Адріана Лопес-Арбарелло.
Нових риб назвали E. Diskosomus, E. Sceltrichensis і E. Minutus. Вони відрізняються одна від одної будовою черепа і лускою, а також розташуванням плавників. Як відзначають дослідники, це вказує на те, що кожен вид по-своєму адаптувався до екологічних умов тодішнього середовища.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»