Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, маючи на увазі господарства з площею сільськогосподарських угідь від 1 га. На думку науковця, їм слід надати статус фермерів і перевести на єдиний податок.
При цьому не варто вважати, що таке становище на шкоду лише державі. а малим сільгоспвиробникам на користь. Насправді тут програють усі. За приклад Ярослав Гадзало бере Польщу –– там налічується 2,2 млн фермерів, всі вони зареєстровані і, як наслідок, користуються всіма формами державної підтримки галузі та мають соціальні пільги, зокрема, правом на пенсійне забезпечення. У наших же малих фермерів цього нема і в проєкті.
Мало того: офіційний статус дасть змогу вітчизняним виробникам активно об’єднуватися у кооперативи. Зараз в Україні кооперативний рух не поширений не тому, що наші малі сільгоспвиробники такі вже запеклі індивідуалісти й не довіряють одне одному. Просто юридично багатьох із них нібито й не існує.
Крім того, у разі легалізації багато хто з них отримає право на державну підтримку на розвиток певних напрямів господарювання (тваринництво, певні види рослинництва тощо). Адже наразі на приватних подвір’ях у нас перебуває до 70% великої рогатої худоби, а на допомогу тваринництву власники цієї худоби розраховувати не можуть. А ще, на думку науковця. легалізація малих виробників сприяла б ефективнішим заходам із захисту ґрунту, що наразі дуже актуально.