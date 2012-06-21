Японські медики виписали з лікарні малюка, вага при народженні якого становив усього 268 грамів.
Як пише The Japan Times, хлопчик народився в результаті екстреного кесаревого розтину на 24-му тижні вагітності при нормальному терміні для пологів у 38 тижнів. Дитина поміщалася у двох долонях дорослої людини, а вага новонародженого у10 разів була меншою за нормальну.
Хлопчика помістили у реанімаційне відділення для новонароджених. Він провів у лікарні понад шість місяців, за які набрав вагу 3 238 грамів. У результаті лікарі виписали його абсолютно здоровим.
За словами фахівців з університету Кейо в Токіо, настільки маленького новонародженого вдалося виходити вперше в світовій історії. Всього відомо 23 випадки, коли вдавалося врятувати дитину з вагою менше 300 грамів, і тільки в чотирьох з цих випадків виживали хлопчики. При цьому найменша дівчинка з'явилася на світ в 2015 році в Німеччині. Її вага становила 252 грами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»