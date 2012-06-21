Торговец веерами
принес охапку ветра.
Ну, и жара!
(Із японської поезії)
В Японії вперше в історії спостережень температура повітря перевищила +41°С. Рекорди зафіксували в містах Кумпая, яке розташоване на південь від Токіо, Оме на заході столичної префектури, Тадзимі (префектура Гіфу) та в інших місцях. Загалом складну кліматичну аномалію зафіксовано у 39 з 47 префектур країни.
Небачена спека в Японії триває з 9 липня. Уже понад 40 осіб померли, ще майже 10 000 були госпіталізовані.
Минулої суботи 21 липня тільки в Токіо на виклики було направлено понад 3120 машин швидкої допомоги, і цей день виявився найбільш активним за всі роки роботи служб порятунку. У столиці Японії встановлено рекорд щодо кількості звернень до лікарень з тепловим ударом: 3 544 людини за липень (у порівнянні з 3 454 за весь минулий рік).
Особлива група ризику: літні люди і школярі. Однією з проблем є відсутність кондиціонерів: рекордна температура тут майже не буває, і системи клімат-контролю в житлових та громадських будівлях в Японії майже не встановлюються. При цьому очікувати життєдайної прохолоди поки не доводиться: на всі найближчі дні метеорологи прогнозують високу температуру повітря.