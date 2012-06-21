Археологи провели масштабне дослідження давньої аметистової шахти в Ваді-ель-Худі, повідомляє LiveScience. Велика частина виявлених написів і артефактів зараз проходить аналіз в лабораторіях. Але вже відомо, що найдавніший напис датується періодом Середнього царства (4000 років тому), велика кількість черепків з текстами належать періоду римського панування (близько I століття до н. е.).
Аметист набув широкої популярності в Єгипті в період Середнього царства, коли фараони Єгипту дізналися, що Ваді-ель-Худі є хорошим джерелом матеріалу. «Як тільки фараони знайшли його, вони ніби збожеволіли, щоб отримати його», – сказала Кейт Лиска, директор експедиції Ваді-ель-Худі. За часів Середнього царства «фараони добували аметист, робили з нього вишукані прикраси і роздавали його еліті та своїм принцесам».
Аметистова шахта поки таїть в собі безліч загадок. Так, неясно, чи були її працівники рабами або вільними людьми. На користь останнього свідчить відсутність поховань, тобто тіла працівників повертали в долину Нілу для похоронних обрядів. Також стало відомо, що на шахті були солдати. Поки неясно, ким вони були: охоронцями чи наглядачами. Але самим таємничим моментом залишається доставка води на шахту: вважається, що її брали з Нілу, який розташований у 30 кілометрах від Ваді-ель-Худі.
Під час розкопок команда виявила загадкову 3400-річну стелу, з написом ім'ені Usersatet високопоставленого чиновника, який був намісником Куша, територі на південь від Єгипту. Це відноситься до часу, коли в Ваді-ель-Худі не проводився видобуток корисних копалин, і місце було закинуте. У зв'язку з цим у археологів виникає питання, чому хтось спробував перетягнути стелу на майже 19 кілометрів у східну пустелю і залишити її в Ваді-ель-Худі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»