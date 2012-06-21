Археологи знайшли кілька артефактів, які можуть вказати на справжнє місце розташування могили полководця Олександра Македонського, пише National Geographic.
В ході розкопок у древній Олександрії археологи виявили скульптуру епохи еллінізму. На думку дослідників, вона зображує Олександра Македонського і може вказувати на місце поховання знаменитого полководця, гробницю якого розшукують вже протягом багатьох століть. Керівник експедиції грецький археолог Калліопа Лімнеос-Папака переконана, що її команда опинилася на межі розгадки цієї таємниці. Калліопа 21 рік шукає могилу Олександра Македонського. Археологам вперше вдалося виявити руїни Олександрії, так званий царський квартал, найперші споруди древнього міста.
У пошуках гробниці археологи застосовують стародавні джерела і сучасні технології. Зокрема, вони за допомогою комп'ютера сканують ґрунт, завдяки чому дізналися, що під поверхнею сучасного міста знаходяться 14 аномалій і одна з них може виявитися могилою Олександра Македонського.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»