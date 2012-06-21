Археологи знайшли копію путівника, якому 4000 років, що показував древнім єгиптянам два шляхи до потойбічного життя.

Відома як «Книга двома шляхами», складна карта може бути першою ілюстрованою «книгою» в історії, згідно з повідомленням The New York Times.

«Стародавні єгиптяни були одержимі життям у всіх його формах», – заявила «Таймс» Ріта Лукареллі, куратор єгиптології Каліфорнійського університету, Берклі. «Смерть для них була новим життям».

Підлога однієї з трун Гуа, лікаря-губернатора Джегутихотепа.

За повідомленням Times, путівник мав би містити вказівки та заклинання, щоб допомогти єгиптянам орієнтуватися на виклики в підземному світі, якщо душа померлого вирішила подорожувати сушею чи морем, щоб досягти царства Осіріса, бога смерті.

Як відзначається дослідниками, відродження в Стародавньому Єгипті було тісно пов'язане з чоловіками-богами, і мертві жінки, як повідомляється, прийняли займенник «він», щоб більше нагадувати Осіріса.

«Найдивнішим є те, що вся ідея про те, як вижити у загробному світі, виражається виключно в чоловічому началі», – розповів New Scientist вчений з університету Лювен, що у Бельгії, Харко Віллемс.

Стаття про це відкриття була надрукована в журналі єгипетської археології та дає вченим краще зрозуміти те, як розвивалася давня література.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»