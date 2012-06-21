Археологи знайшли копію путівника, якому 4000 років, що показував древнім єгиптянам два шляхи до потойбічного життя.
Відома як «Книга двома шляхами», складна карта може бути першою ілюстрованою «книгою» в історії, згідно з повідомленням The New York Times.
«Стародавні єгиптяни були одержимі життям у всіх його формах», – заявила «Таймс» Ріта Лукареллі, куратор єгиптології Каліфорнійського університету, Берклі. «Смерть для них була новим життям».
За повідомленням Times, путівник мав би містити вказівки та заклинання, щоб допомогти єгиптянам орієнтуватися на виклики в підземному світі, якщо душа померлого вирішила подорожувати сушею чи морем, щоб досягти царства Осіріса, бога смерті.
Як відзначається дослідниками, відродження в Стародавньому Єгипті було тісно пов'язане з чоловіками-богами, і мертві жінки, як повідомляється, прийняли займенник «він», щоб більше нагадувати Осіріса.
«Найдивнішим є те, що вся ідея про те, як вижити у загробному світі, виражається виключно в чоловічому началі», – розповів New Scientist вчений з університету Лювен, що у Бельгії, Харко Віллемс.
Стаття про це відкриття була надрукована в журналі єгипетської археології та дає вченим краще зрозуміти те, як розвивалася давня література.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»