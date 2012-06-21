Тараканівський форт, що в Дубенському районі, став першим туристським об’єктом Рівненщини, доступним у круговій панорамі з кожного ґаджета. Увійшовши за відповідним посиланням, ви можете оглянути всі принади фортифікаційної споруди часів Першої світової війни, яких у Європі збереглося лише дві.
— А вже невдовзі всі охочі зможуть побувати в різних куточках області прямо з моніторів своїх гаджетів, — каже заступник начальника управління культури та туризму Рівненської ОДА Ярослава Гаврилова. — Адже ми оцифровуємо інформацію про туристські об’єкти й маршрути, туристичну інфраструктуру, а також створюємо 3D-екскурсії.
Найцікавіші туристські об’єкти відзнімуть у вигляді панорам 360, що дасть змогу кожному відчути себе на місці локації. Уже відзнято 190 панорам до 38 туристських об’єктів. Тож наступного року цифрова туристична Рівненщина подарує ще й інтерактивні враження.