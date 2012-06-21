Серед тварин-лікарів вчені виділили п'ять представників фауни: кішки, собаки, коні, змії і бджоли. Причому кожен представник тваринного світу має здатності до лікування певної хвороби.
За словами експертів, спілкування людини з конем сприяє лікуванню від наркотичної та алкогольної залежностей, а також допомагає подолати проблеми з опорно-руховим апаратом.
Товаришувати з собаками лікарі рекомендують людям, які страждають від депресії і хвороб серцево-судинної системи. Собаки мають здатність визначати наявність пухлин у господаря. Також вони здатні полегшить реабілітацію після хвороб.
Кішки мають здатність до виявлення запалень і допомагають подолати депресію і невроз.
Цілющими властивостями володіють продукти, які виробляють бджоли: прополіс, маточне молочко, мед. Ці речовини широко використовуються для виробництва косметичних і медичних засобів.
«Корисними» вважаються плазуни, які є частиною герба медицини – змії. На основі їх отрути створюються креми і гелі для лікування судин і суглобів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»