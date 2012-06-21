Хто розумніший – хитрі кішки чи собаки, які добре піддаються дресируванню? Суперечка між любителями кішок і собак про розумові здібності тварин ведеться вже дуже давно, але є, врешті-решт, наука, у якої має бути відповідь на це інтригуюче запитання.
І така відповідь, на перший погляд, дійсно є. У 2017 році міжнародний науковий колектив, утворений вченими із 10 країн, представив підсумки дослідження з цієї теми. З'ясувалося, що кора мозку собак складається з 530 мільйонів нейронів, а в корі мозку кішок як мінімум в двічі менше нервових клітин – всього 250 мільйонів. Виходячи з цього, кішки повинні бути дурнішими за собак.
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Але з цими висновками не погодилася Урсула Дике з німецького Інституту досліджень мозку. Вона встановила, що у кішок набагато більш висока щільність нейронів на квадратний міліметр кори мозку. Це означає, що кішки здатні навчатися нітрохи не гірше, ніж собаки.
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З навчанням кішок, правда, є інша проблема – дресирувати їх набагато складніше через особливості котячого характеру. Але у кішок, проте, краще, ніж у собак, розвинена короткочасна пам'ять, крім того, кішки в цілому більш результативно аналізують ситуацію.
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Вчені з Університету Лозанни (Швейцарія) вважають, що з точки зору еволюції кішки є набагато більш успішними істотами. Це підтверджується тим, що заселивши Північну Америку майже 20 мільйонів років тому, кішки в значній мірі знизили видове різноманіття собак, які там жили.
Раніше "Урядовий кур'єр" повідомляв, що собаки Поппі і Сем виявили рештки скам’янілого динозавра на пляжі в графстві Сомерсет, що у Великобританії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»