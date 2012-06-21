Чемпіонами з найбільшої висоти і маси серед дерев на Землі є секвої. За допомогою новітніх технологій, представникам екологічних організацій випала нагода більш точно визначити їх масу. У результаті з'ясувалося, що передбачувана маса на 30% менша за фактичну.

Також вченим вдалося скласти тривимірну лісову карту. За допомогою цієї розробки, екологи проведуть безліч вимірів мас дерев різних типів, що незабаром посприяє розробці найбільш ефективних методів для ведення боротьби з глобальним потеплінням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені розгадали таємницю безсмертя у дерев

Найбільші лісові гіганти виростають до маси в 110 тонн. Така інформація вченим була надана з МКС, на якій розташований радар лазерного типу GEDI. З його ж допомогою було створено карту лісів, що ростуть у Каліфорнії. Це дало можливість визначити середню і найбільшу вагу секвой. При подальшому вивченні лісів, вчені зможуть визначити вплив різних видів дерев на кругообіг вуглекислого газу.

За результатами проведених досліджень, вчені зможуть визначити ефективні способи боротьби з потеплінням клімату. Це стосується висаджування нових дерев або ж турботою про вже існуючі. Насамперед варто розібратися в тому, яку кількість вуглецю можуть поглинути і виробити різні види дерев і їх реакцію на збільшення вуглекислого газу в атмосфері.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»