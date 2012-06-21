Шотландські вчені виявили непорочне зачаття в риби. Самку триголкової колючки назвали Марією. Вчені вважають, що це новий щабель в еволюції. Статтю вчені опубліковали в журналі «Scientific Reports».
Риби здатні розмножуватися різними способами. Але триголкова колючка (досить вивчений вид) відома тим, що риба відкладає ікру, яку потім запліднює самець. Британським вченим вдалося виявити виключення з цього правила.
Самка колючки змогла непорочно зачати і зберегти десятки зародків. Яким чином відбулося запліднення, вчені не можуть зрозуміти.
Подібні випадки вже були двічі виявлені вченими. Але попередні особини не змогли повноцінно виносити ікринки, які виявлялися нежиттєздатними. У результаті риби теж загинули.
Марія стала першим винятком, яка змогла не тільки вижити, але зберегла ембріони, в яких жевріло життя.
Основною загадкою для вчених є непорочне зачаття колючки. Вчені відкинули гермафродитизм і партеногенез. На думку експертів, запліднення могло статися за допомогою води, в якій знаходилася риба. З водою в організм колючки могла потрапити сперма самця, який намагався запліднити іншу кладку ікринок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»