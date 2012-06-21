Вчені з США вирішили перевірити справжність головної християнської реліквії – Туринської плащаниці. Це полотно з льону довжиною 4 метри. Згідно з Біблією, у плащаницю обернули тіло Ісуса Христа після розп'яття. Дослідники провели експеримент, в ході якого застосували спеціальну технологію.
Для експерименту було залучено добровольців, параметри тіла яких були схожі з пропорціями відбитка тіла на плащаниці. Експертами було відтворено процес розп'яття, в ході якого деякі деталі його були опущені через морально-етичні норми. Учасників експерименту розміщували на хресті без застосування катування. Після цього їх тіло обертали лляною тканиною.
Замість крові для експерименту використовували воду для отримання слідів на тканині. В результаті отримані відбитки збіглися з тими, які присутні на Туринській плащаниці. Тим самим вчені підтвердили, що реліквія – це оригінал.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»