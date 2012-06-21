Три раніше невідомих науці види тварин було виявлено на Кайманових островах. І один із них, як пізніше з'ясувалося, ще не вимер. Аналіз скам'янілих кісток показав, що вони належать трьом новим видам ссавців, які жили на архіпелазі понад 300 років тому. Кістки раніше зібрали в печерах, ямах і торф'яних відкладеннях на Кайманових островах. Всі три тварин належать до так званих багамських кроликів, які вважалися вимерлими близько 1700 року і вперше описані ще в 1586 році Френсісом Дрейком.
Нескладно уявити здивування дослідників, коли вони знайшли живу істоту, яка є прямим нащадком тих давно вимерлих тварин. Разом зі знайденими рештками ця тварина є унікальною для Кайманових островів. Іншими словами, ніде в світі подібних тварин більше немає. Тварина хоч і є найближчим родичем кролика, зовні на неї не схожа. Такі звірята схожі скоріше на нутрій, маючи щільну статуру. Ріст «воскреслої» істоти становив від 35 до 40 сантиметрів. Кінцівки і вуха коротші, ніж у класичних кроликів. Тваринка має і п'ятий палець, але він досить короткий. Як у виявленого звірка, так і у вимерлих родичів, хвіст становив майже половину загальної довжини тіла, тому з урахуванням хвоста такі особини теоретично можуть мати довжину до 70 сантиметрів. Вчені вважають, що такий довгий хвіст багамські кролики використовують як додаткову кінцівку, якщо за щось треба вхопитися, а також для балансування.
Професор Семюель Терві, старший науковий співробітник Інституту зоології і співавтор статті, зауважив: «У вимиранні цих недавно описаних ссавців, безперечно винні люди, і це лише верхівка айсберга для ссавців, які вимерли в басейні Карибського моря». Професор вважає, що багамському кролику вдалося вижити, швидше за все, завдяки унікальній для Кайманових островів екосистемі і усамітненому способі життя.
Семюель Терві також відмічає, що раніше на всіх Карибських островах фауна була феноменально різноманітною, включаючи навіть унікальних для цієї місцевості лінивців і мавп. Ймовірно, види почали вимирати, коли поселенці привезли на віддалені острови щурів, кішок і собак.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»