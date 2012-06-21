Пташеня древнього птаха мало оперення.

Вчені знайшли найменший скелет птаха, який жив 127 мільйонів років тому і належав до групи первісних пернатих, які ділили планету разом з динозаврами.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Викопні рештки птахів з цього періоду часу зустрічаються рідко, а скелет пташеняти – це знахідка століття.

Така вдача трапляється як «рідкісна з рідкісних», зауважили вчені.

Науковці стверджують, що відкриття дає змогу зазирнути у життя давніх, давно вимерлих птахів, які жили між 250 і 66 мільйонами років тому.

Викопні рештки спостерігають під синхротронним випромінюванням

Птах належав до сімейства енантіонітінів, більшість з яких мали зуби і колючі «пальці» на кожному крилі, вони істотно відрізнялися від сучасних птахів.

«Дивно усвідомлювати, що багато функцій, які ми спостерігаємо нині серед сучасних птахів, були закладені понад 100 мільйонів років тому», – сказав Луїс Чіаппе з Музею природної історії Лос-Анджелеса.

Вчені повідомили, що птах загинув за кілька днів після того, як вилупився із яйця.

Це дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.
 